Trump numeste un nou sef la conducerea serviciilor de informatii

I am pleased to inform you that the Honorable Joseph Maguire, current Director of the National Counterterrorism Center, will be named Acting Director of National Intelligence, effective August 15th. Admiral Maguire has a long and distinguished.... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 8, 2019

....coincides with the retirement of Dan Coats. A new Acting Director of National Intelligence will be named shortly. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 8, 2019

Directorul adjunct al institutiei, Sue Gordon, a demisionat, transmite CNN.Anuntul a fost facut la cateva zile dupa ce presedintele a retras o alta optiune, congresmanul texan John Ratcliffe , dupa numeroase articole din presa care ii puneau la indoiala calificarea."Sunt incantat sa va informez ca onorabilul Joseph Maguire, actualul director al Centrului National pentru Combaterea Terorismului, va fi numit dirctor interimar al National Intelligence, incepand cu 15 august", a scris Trump pe Twitter.Anuntul a venit la scurt timp dupa ce Trump a anuntat tot pe Twitter ca Sue Gordon, directorul adjunct al National Intelligence, cu o vechime in domeniul informatiilor nationale de 30 de ani, va demisiona.Oficiali ai Casei Albe au semnalat decizia de mai multe zile, afirmand ca Trump va prefera sa aiba un politician loial in aceasta functie.Conform uzantelor, Gordon ar fi trebuit sa devina director interimar, dupa demisia lui Dan Coats. Dar oficiali ai administratiei au declarat pentru CNN ca administratia de la Casa Alba analizeaza daca ar putea, legal, sa numeasca un director interimar din afara acestei linii de succesiune.Coats si-a exprimat aprecierea fata de Gordon si Maguire, intr-un comunicat publicat joi."A fost un privilegiu sa lucrez cu Sue Gordon la conducerea National Intelligence si a comunitatii de informatii, in ultimii doi ani. Este un lider vizionar si a avut un impact imens in cele peste trei decenii in functie", a afirmat Coats."Am avut placerea sa lucrez cu directorul Centrului National pentru Combaterea Terorismului Joseph Maguire in cadrul functiei mele de conducere a National Intelligence si sunt incantat ca presedintele a anuntat ca Joe va fi director interimar.Joe are o cariera distinsa si indelungata in slujba natiunii si va conduce cu distinctie barbatii si femeile din domeniul informatiilor", a afirmat acesta.Plecarea brusca a lui Gordon, cu un preaviz de numai o saptamana, si ostilitatea de lunga durata a lui Trump fata de comunitatea informatiilor, pe care a ridiculizat-o public, asemanand-o cu nazistii, va spori probabil ingrijorarile ca presedintele ar putea incerca sa politizeze agentiile care au rolul sa stea departe de partizanat sau politica.Presedintele comisiei pentru informatii din Camera Reprezentantilor, Adam Schiff, democrat din California, a spus ca retragerile lui Coats si Gordon "reprezinta o pierdere devastatoare pentru Comunitatea de Informatii".Profesionistii din informatii subliniaza necesitatea de a tine politica departe de munca lor, pentru a putea oferi decidentilor o analiza cat mai exacta a riscurilor si oportunitatilor. Viitorii lideri ai comunitatii de informatii vor intampina provocari dificile si periculoase, in conditiile in care Trump a escaladat tensiunile cu Iranul, razboiul comercial cu China s-a intensificat, presedintele ia in considerare un al treilea summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, care continua sa testeze rachete, in timp ce miscarea sustinuta de SUA pentru inlaturarea liderilor dn Venezuela esueaza.Scrisoarea de demisie a lui Gordon pare sa indice ca retragerea nu a fost optiunea ei, ci Trump i-a cerut sa demisioneze."Intrucat solicitati ca o noua echipa sa preia conducerea, demisionez din functie incepand cu 15 august 2019. Tineti cont ca oamenii nostri sunt puterea noastra si nu va vor dezamagi niciodata si nici tara", a scris Gordon.Ulterior, Casa Alba a publicat o nota scrisa de mana de Gordon, care arata clar ca aceasta nu a demisionat din proprie initiativa."Ofer aceasta scrisoare ca un act de respect si patriotism, nu de preferinta. Trebuie sa puteti avea echipa dumneavoastra", i-a scris ea lui Trump.Trump si-a exprimat clar dorinta de a supune agentiile de informatii americane, cu care a fost in dezacord in privinta Iranului, Coreei de Nord, amestecului Rusiei in alegerile din SUA si pe alte subiecte.