Trump o ataca voalat pe Greta Thunberg la Davos: Profetii sfarsitului lumii trebuie respinsi!

El a facut apel la respingerea "predictiilor despre apocalipsa" si a spus ca America isi va apara economia, conform BBC . De asemenea, liderul de la Casa Alba a precizat ca e "timpul pentru optimism, nu pesimism".Vorbind despre activistii de mediu, Trump a spus: "Acesti alarmisti care mereu cer acelasi lucru: putere absoluta ca sa domine, sa transforme si sa controleze fiecare aspect al vietii noastre"."Am lansat marea intoarcere americana, azi sunt mandru ca SUA sunt in mijlocul unui boom economic, asa cum lumea nu a mai vazut. America infloreste si prospera si castiga din nou, ca niciodata pana acum (...) Trebuie sa-i respingem pe profetii sfarsitului lumii! In aceasta perioada nu este vreme sa fim pesimisti. Este timpul sa fim optimisti", a mai spus, intre altele, presedintele american.La Forumul de la Davos a participat si activista suedeza pentru mediu Greta Thunberg, in varsta de 17 ani.Desi nu s-a referit in mod direct la ea, presa scrie ca atacul voalat a avut-o pe tanara ca tinta.La randul sau, Thunberg i-a luat la rost pe liderii politici, afirmand ca "lumea, in cazul in care nu ati observat pana acum, este in flacari"."Am fost avertizata ca e foarte periculos sa le spui oamenilor sa intre in panica atunci cand vine vorba despre criza climatica", a mai spus ea, fara a-l numi direct pe Trump.De asemenea, Thunberg i-a taxat pe politicieni si pentru "vorbele goale" si promisiunile neindeplinite."Ne spuneti 'nu va vom dezamagi, nu fiti asa pesimisti', dar apoi taceti", a adaugat tanara din Suedia.A.D.