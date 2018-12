Trump o propune la ONU pe Heather Nauert, purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat

Ziare.

Presedintele american a descris-o pe Nauert ca fiind "foarte talentata" si "foarte inteligenta", relateaza Associated Press.Nauert urmeaza sa o inlocuiasca in functie pe Nikki Haley, o fosta guvernatoare a statului South Carolina, care a anuntat in octombrie ca demisioneaza din functia de ambasadoare la ONU la sfarsitul acestui an.Nauert, o fosta jurnalista la Fox News, avea putina experienta in politica externa inainte sa devina purtatoarea de ducant a diplomatiei americane.In cazul in care va fi confirmata in functie de Senat, ea va deveni unul dintre principalii reprezentanti ai politicii externe a administratiei Trump.Trump a facut aceste declaratii vineri, inainte sa plece de la Casa Alba in Kansas City.