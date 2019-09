Trump pierde inca un consilier pe securitate nationala, pe motiv de "puternice dezacorduri" de viziune

Ziare.

"L-am informat aseara pe John Bolton ca nu mai este nevoie de serviciile sale la Casa Alba . Am avut puternice dezacorduri fata de multe dintre sugestiile sale, la fel ca altii din Administratie", a scris Trump pe Twitter Bolton, cunoscut drept un "hawk" (soim - termen care ii desemneaza pe adeptii unei linii dure in politica externa americana n.red), a fost al treilea consilier pentru securitate nationala al lui Trump si s-a remarcat prin presiunile exercitate asupra presedintelui de a fi mai ferm in chestiuni precum abordarea fata de Coreea de Nord El a preluat acest post in aprilie 2018, inlocuindu-l pe H.R. McMaster. Bolton a avut divergente si cu secretarul de stat Mike Pompeo, considerat a fi printre politicienii cei mai loiali lui Trump.Avansand o versiune diferita fata de cea a presedintelui, Bolton a scris pe Twitter : "Mi-am oferit aseara demisia si presedintele Trump a spus 'hai sa vorbim despre ea maine'".