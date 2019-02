Trump, pregatit sa declare stare de urgenta, ca sa obtina banii pentru zidul de la frontiera cu Mexic

Ziare.

In cadrul unui eveniment de la Casa Alba, Donald Trump a anuntat ca doreste sa declare starea de urgenta, deoarece Democratii din Congres nu coopereaza in vederea incheierii unui acord care sa prevada si finantarea zidului."Nu ajungem nicaieri cu ei (Democratii, n.red.) ", a declarat presedintele american, mentionand ca actiunile democratilor reprezinta "o obstructionare imensa". Reprezentantii Partidului Democrat considera disputa cu Donald Trump un simplu dezacord in ceea ce priveste politica imigratiei."Cred ca exista sanse mari sa fac asta", a adaugat Trump, facand referire la decretarea starii de urgenta.Conform prevederilor din Constitutia Statelor Unite, Congresul este responsabil de buget si de aprobarea cheltuielilor mari.Comentariile lui Donald Trump vin la o zi dupa ce Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor, a declarat ca sub nicio forma nu va aproba finantarea zidului anul acesta.