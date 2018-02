Trump primeste sase transfugi nord-coreeni in Biroul Oval

Ziare.

com

Unul dintre acesti sase transfugi, Ji Seong-ho, care a fugit din Coreea de Nord in 2006, s-a aflat intre invitatii de onoare ai lui Trump la discursul despre starea Uniunii pe care l-a sustinut, marti, in Congres , relateaza AFP.Trump, care a laudat povesti personale "incredibile si adevarate surse de inspiratie", le-a ascultat pe rand marturiile acestor barbati si femei asezati in jurul sau.Evocand o discutie la telefon cu omologul sau sud-coreean Moon Jae-in, el si-a reafirmat convingerea ca aceste contacte legate intre Nord si Sud inaintea Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang sunt "un lucru bun", insa a ramas prudent in privinta rezultatului lor."Poate ca o sa iasa ceva bun de la Jocurile Olimpice, cine stie?", a spus el.In discursul pe care l-a sustinut in fata membrilor Congresului, Trump a denuntat cu forta atitudinea Phenianului, apreciind ca niciun regim nu "si-a oprimat propriii cetateni" atat de "brutal ca dictatura cruda din Coreea de Nord".Cu aceasta ocazie, el a pus totodata in garda impotriva "complacerii si concesiilor" in fata amenintarii nucleare nord-coreene, promitand sa nu repete "erorile" precedentelor administratii.In 2017, tensiunile din peninsula coreeana au atins apogeul, dupa ce Phenianul a efectuat o serie de teste militare, inclusiv tiruri de rachete balistice intercontinentale (ICBM), cu scopul de a plasa in raza lor de actiune teritoriul continental american.Anuntul surprinzator al Coreei de Nord cu privire la trimiterea de sportivi la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang a declansat, cu toate acestea, un intens proces diplomatic.Bilantul Coreei de Nord in domeniul drepturilor omului este aratat cu degetul, cu regularitate, de catre comunitatea internationala. O comisie ONU a publicat in 2014 un raport coplesitor care conchidea ca Nordul se face vinovat de atrocitati "fara egal in lumea contemporana".Anchetatorii ONU au cules marturii de la exilati nord-coreeni si au documentat o vasta retea de lagare de detinuti, dar si cazuri de tortura, executii sumare si violuri.Coreea de Nord a catalogat acest raport drept o fictiune inventata de Statele Unite si aliatii lor.