Trump, prins intr-o farsa la telefon de comediantul John Melendez. Acum, sustine ca e pe punctul de a fi arestat

Comedian "Stuttering John" Melendez claims he made a prank call to President Trump while posing as Sen. Bob Menendez -- and received a call back from Air Force One https://t.co/ux1zgVdlFm pic.twitter.com/iyDMrMnPuq - CNN (@CNN) June 29, 2018

I made a living at pretending I'm a reporter, which Donald trump knows, & was a fan of, why would he have me arrested for duping him. - John Melendez (@stutteringjohnm) June 30, 2018

I'm currently an at undisclosed location. Sorry, love you all but I have to go to sleep. Red, can I get a rock hammer? - John Melendez (@stutteringjohnm) June 30, 2018

Melendez s-a dat drept senatorul democrat din New Jersey Robert Menendez si a reusit sa intre in contact la telefon cu Donald Trump, miercuri seara, in timp ce seful statului american se afla la bordul avionului prezidential.Actorul a difuzat o inregistrare a conversatiei pe podcastul sau, "The Stuttering John Podcast", in care se aude o voce care seamana cu a lui Trump."Ati trecut probe dificile si cred ca este un pic nedrept, dar felicitari", i-a spus el "senatorului", inculpat pentru o perioada de coruptie, dupa care acuzatiile formulate impotriva lui au fost abandonate.Cei doi isi continua apoi conversatia, cu subiecte de la imigratie la inlocuirea judecatorului Anthony Kennedy la Curtea Suprema.Actorul a povestit ca a sunat la Casa Alba si s-a dat drept un asistent al senatorului, a lasat un numar de mobil si a fost pus in contact cu presedintele de la bordul Air Force One.John Melendez a anuntat sambata dimineata, pe Twitter , ca agenti americani ar fi pe punctul de a-l aresta.