Trump promite un raport despre situatia sa financiara inainte de alegeri

"La un moment dat inainte de alegeri, o sa fac public un raport financiar despre mine si va fi extrem de complet", le-a spus Trump reporterilor la Casa Alba, inainte de a se indrepta spre Carolina de Nord, unde a inspectat pagubele provocate de uraganul Dorian si a tinut un discurs la un miting, transmite Xinhua."O sa dezvalui situatia mea financiara si veti fi extrem de socati ca cifrele sunt de multe, multe ori peste ceea ce credeti", a adaugat presedintele american.El a dat de inteles ca afacerile sale imobiliare nu au nevoie sa fie impulsionate cu banii contribuabililor sau cheltuieli guvernamentale in timpul presedintiei sale: "Nu am nevoie ca cineva sa ia o noapte la un hotel", a spus el.Promisiunea lui Trump survine in urma informatiilor ca avionul prezidential Air Force One s-ar fi oprit la complexul de golf detinut de Trump la Turnberry, in Scotia, si dupa ce vicepresedintele Mike Pence a petrecut, in cursul unei vizite oficiale, doua nopti la un hotel apartinindu-i lui Trump la Doonbeg, in Irlanda.Media din SUA au relatat ca Trump a fost acela care i-a sugerat lui Pence sa se cazeze la hotelul sau, insa presedintele le-a declarat reporterilor ca nu a stiut despre aranjament.Trump a mai spus ca familia lui Pence locuieste in Doonbeg, Irlanda. Potrivit presedintelui, Mike Pence i-a spus ca s-a mai cazat la acelasi hotel si inainte ca el sa fie cumparat de Trump "cu ani in urma".Donald Trump nu a raspuns insa la intrebarea daca isi va face publice declaratiile fiscale. El a incalcat o traditie a presedintilor americani, refuzand sa-si dezvaluie declaratiile catre Fisc, refuz care face acum obiectul unei dispute juridice intre Casa Alba si democratii din Camera Reprezentantilor.