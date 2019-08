Gluma a la Trump: Promite sa nu construiasca zgarie nori in Groenlanda!

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

"Promit sa nu fac asta in Groenlanda!", a scris fostul magnat din industria imobiliara intr-o postare pe Twitter, insotita de un montaj foto in care hotelul sau imens cu geamuri aurii din Las Vegas apare in mijlocul unui peisaj al teritoriului danez pe care traiesc 56.000 de locuitori, transmite AFP.Donald Trump si-a confirmat, duminica, interesul pentru Groenlanda."Ideea a aparut si am spus ca, din punct de vedere strategic, ar fi cu siguranta interesant", a declarat miliardarul, care a sugerat ca aceasta ar putea fi o "tranzactie imobiliara importanta".Insula, care a obtinut in 1979 statutul de teritoriu autonom din partea Danemarcei, este bogata in resurse naturale.Guvernul din Groenlanda a replicat afirmand ca teritoriul este deschis daca este vorba de afaceri, dar nu de vanzari.