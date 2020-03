Trump propune inchiderea statului New York, cel mai afectat de coronavirus. Alte zone sunt pe lista

Ziare.

com

"Unii ar dori ca New York sa fie plasat in carantina, pentru ca este un punct fierbinte", a spus Trump in fata presei in timp ce parasea Casa Alba.SUA sunt in prezent pe primul loc in lume in privinta numarului de cazuri de Covid-19 confirmate, numarul acestora ajungand sambata la pranz la 116.050, iar dinamica este ascendenta.Aproape jumatate dintre cazuri, 52.318, sunt consemnate in statul New York, unde 728 au murit in urma contaminarii. Bilantul la nivel national e de 1.937 de decese"New York, New Jersey, probabil inca unul sau doua alte locuri, unele parti din Connecticut, ma gandesc la asta", a adaugat Trump.Daca va fi instituita carantina, "aceasta va fi pentru o perioada scurta", a completat presedintele american, adaugand ca are un "dialog foarte bun" cu guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo.Insa acesta din urma, intervievat imediat dupa declaratia lui Trump, s-a aratat foarte surprins de aceasta, afirmand ca in discutia sa telefonica avuta dimineata cu liderul de la Casa Alba nu a fost deloc abordata problema unei eventuale carantine."Nici nu stiu cum s-ar putea aplica ea din punct de vedere legal", a indicat Andrew Cuomo.