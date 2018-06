Trump ravneste la puterea lui Kim: Cand vorbeste el, toata lumea sta in pozitie de drepti. Mi-as dori ca si ai mei sa faca la fel (Video)

Ziare.

com

Trump a precizat ulterior ca a glumit, potrivit CNN."El este conducatorul tarii. Si este un conducator puternic. Sa nu creada nimeni altceva. Atunci cand vorbeste, oamenii se ridica in picioare pentru ca sunt foarte atenti. As vrea ca si oamenii mei sa faca la fel", a declarat Trump intr-un interviu pentru Fox News.Mai tarziu, Trump a declarat in fata reporterilor la Casa Alba ca a glumit."Am glumit. Nu intelegeti sarcasmul", a afirmat presedintele.Iata momentul:De cand s-a intors de la summit-ul cu Kim, Trump l-a descris pe liderul nord-coreean ca fiind "amuzant", "destept", "foarte talentat" si ca cineva care "isi iubeste poporul".Coreea de Nord a fost acuzata in repetate randuri ca incalca drepturile omului de mai multe organizatii de monitorizare si chiar de guvernul american.