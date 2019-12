Trump reactioneaza la anuntul Coreii de Nord ca nu mai ia in calcul denuclearizarea

Ziare.

com

"Kim Jong Un este prea inteligent si are mult prea mult de pierdut, de fapt totul, daca actioneaza intr-un mod ostil. El a semnat cu mine un Acord de Denuclearizare puternic in Singapore. Nu vrea sa isi anuleze relatia speciala cu presedintele SUA sau sa se amestece in alegerile prezidentiale din SUA, din noiembrie. Coreea de Nord, sub conducerea lui Kim Jong Un, are un potential economic extraordinar, dar trebuie sa se denuclearizeze, dupa cum a promis. NATO, China, Rusia, Japonia si intreaga lume este unita in aceasta privinta!", a notat Trump.Sambata, Donald Trump a declarat ca nu crede ca liderul nord-coreean Kim Jong Un doreste sa se amestece in alegerile prezidentiale americane din 2020 si ca ar fi surprins daca Phenianul ar actiona cu ostilitate.Tot sambata, ambasadorul Coreii de Nord la Natiunile Unite, Kim Song, a afirmat ca denuclearizarea nu se mai afla pe masa negocierilor cu Statele Unite si ca nu sunt necesare discutii indelungate cu Washingtonul.