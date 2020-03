Trump recunoaste ca "nu e usor" sa procure masti si aparate medicale de ventilare

Ziare.

"Piata mondiala a mastilor de protectie si de respiratoare este nebuna. Noi ajutam statele sa-si procure aceste echipamente, insa nu este usor", a scris pe Twitter presedintele american, relateaza Reuters.Trump precizeaza ca 400 de aparate medicale de ventilare au fost puse la dispozitia orasului New York."Munca incepe in patru spitale din New York", afirma el. "Milioane de echipamente de diverse tipuri sosesc!".Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat ca ar constata o "foarte puternica accelerare" a numarului contaminarilor cu noul coronavirus in Statele Unite care ar putea devi epicentrul epidemiei.Potrivit ultimelor date disponibile, in Statele Unite s-au inregistrat 42.187 de contaminari cu noul coronavirus, dintre care peste 550 mortale.De saptamana trecuta, guvernatorii unui numar de aproximativ 20 de state - inclusiv California si New York - au luat masuri de izolare a populatiei.Citeste si OMS: Pandemia accelereaza. SUA ar putea deveni noul epicentru