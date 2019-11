Trump reduce drastic numarul de refugiati ce pot fi primiti in SUA in 2020 - doar 18.000, cel mai putin din ultimele patru decenii

Ziare.

In ultimul an complet al Administratiei Obama, numarul maxim de refugiati s-a ridicat la 85.000, iar Administratia Trump a stabilit o limita de 30.000 pentru acest an, informeaza The Associated Press.Planul, care a fost anuntat initial de Departamentul de Stat in luna septembrie, a fost criticat dur de diverse organizatii umanitare si religioase.Mike Pompeo, liderul Departamentului de Stat, a mentionat ca primirea refugiatilor "este doar un aspect al eforturilor SUA privind imigratia pe considerente umanitare". Oficialul a mentionat in acest sens si eforturile diplomatice de a gasi solutii pentru crize, precum si ajutorul umanitar.Donald Trump a promis, in campania electorala premergatoare scrutinului prezidential din 2016, ca va reduce imigratia in Statele Unite. Cel mai probabil, liderul american va folosi aceasta tema electorala si in anul 2020.