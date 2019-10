Trump renunta la organizarea summitului G7 la unul din cluburile sale golf

Ziare.

com

"Din cauza media si a ostilitatii nebune si irationale a democratilor, nu mai luam in considerare ca Trump National Doral din Maimi sa gazduiasca G7 in 2020. Demaram cautarea altui loc, inclusiv eventual Camp David, imediat", a scris el pe Twitter reactionand la acuzatiile de coruptie.Joi, seful de cabinet al presedintelui SUA, Mick Mulvaney, a informat in cadrul unui briefing de presa de la Casa Alba ca viitorul summit al G7 va avea loc intr-unul din cluburile de golf ale lui Donald Trump din Florida."Nu este singurul loc posibil, dar este cel mai bun loc", a afirmat Mulvaney."Am utilizat aceleasi criterii utilizate de precedentele administratii (pentru organizarea summiturilor)", a dat el asigurari, afirmand ca 12 posibilitati au fost studiate.Ideea, care a fost aparata fara ezitari de Donald Trump insusi cu prilejul summitului G7 de la Biarritz, in Franta, a provocat un val de indignare si a ridicat numeroase intrebari privind posibile conflicte de interese.Mulvaney a precizat ca evenimentul va fi platit la pretul lui real, fara ca proprietarul clubului sa realizeze profit.