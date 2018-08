Trump respinge propunerea UE privind eliminarea taxelor la importurile auto

Ziare.

"Nu este suficient de buna", a declarat Trump despre oferta Bruxelles-ului. "Obiceiul consumatorilor lor este sa cumpere masinile lor, nu sa cumpere masinile noastre", a adaugat liderul de la Casa Alba intr-un interviu pentru Bloomberg.Declaratia lui Trump vine la doar cateva ore dupa ce Cecilia Malmstrom, comisarul european pentru Comert, a declarat in Parlamentul European ca UE ar fi "dispusa sa reduca la zero taxele vamale, toate taxele, daca si SUA fac la fel"."UE este aproape la fel de rea precum China, doar ca mai mica", a mai afirmat presedintele SUA.Presedintele american a cerut Departamentului Comertului de la Washington sa analizeze daca importurile auto pericliteaza securitatea nationala, invocand acelasi motiv folosit pentru impunerea de tarife la importurile de otel si aluminiu. Presedintele a indicat ca ar putea impune tarife de pana la 25% pentru autovehicule fabricate in strainatate.In luna iulie, in contextul negocierilor privind comertul intre SUA si UE, Trump a fost de acord sa nu impuna taxe noi la importurile auto din Blocul comunitar.Cecilia Malmstrom a vorbit joi in Parlamentul European despre un grup de lucru SUA-UE va stabili cum ar putea fi eliminate taxele vamale pentru produse industriale, semnaland insa existenta unor "divergente profunde" intre cele doua parti."Nu negociem nimic, avem un grup de lucru. Avem divergente profunde cu State Unite privind politicile comerciale", a declarat Malmstrom, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters."Nu impartasim parerea SUA ca razboaiele comerciale sunt bune si usor de castigat", a adaugat oficialul european, facand referire la tensiunile comerciale intre Washington si Beijing.