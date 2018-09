Trump: Rudy Giuliani este un adevarat razboinic

Rudy Giuliani did a GREAT job as Mayor of NYC during the period of September 11th. His leadership, bravery and skill must never be forgotten. Rudy is a TRUE WARRIOR! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2018

"Rudy Giuliani a facut o treaba foarte buna in calitatea de primar al orasului New York in momentul atentatelor din 11 septembrie 2001. Modul sau de conducere, curajul si abilitatile sale nu trebuie uitate niciodata. Rudy este un adevarat razboinic!", a transmis Donald Trump marti dupa-amiaza, prin Twitter, cu ocazia comemorarii atacurilor teroriste de la New York Si Washington, potrivit Mediafax.Rudy Giuliani este avocatul presedintelui Donald Trump si a fost procuror federal si primar al New York-ului in timpul atentatelor din 2001. El a devenit un reper gratie capacitatii sale de reactie, iar actiunile sale i-au adus titlul de personalitatea anului, decernat de revista Time.Saptamana a inceput cu informatia ca presedintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dancila, dar si Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au primit o scrisoare de la Rudolph Giuliani, in care fostul primar al New York-ului vorbea, fara a da exemple sau dovezi, despre abuzurile din justitia din Romania si recomanda, fara sa precizeze in ce calitate, sa fie adoptata o amnistie.Scrisoarea avea antentul firmei de avocatura a lui Giuliani, iar lucrurile spuse in ea erau in opozitie totala cu pozitia oficiala exprimata de Ambasada SUA la Bucuresti si de Departamentul de Stat al SUA cu numeroase ocazii. Cu toate acestea, pentru ca Giuliani este la acest moment si seful echipei de avocati a presedintelui american Donald Trump, politicieni si oficiali din coalitia PSD-ALDE s-au grabit sa o prezinte drept punct de vedere oficial al Guvernului american.Ba chiar Liviu Dragnea a mers pana la a anunta ca Romania risca sa fie exclusa din NATO daca nu pune cat mai repede capat "atrocitatilor" si "abuzurilor ingrozitoare" comise "in numele luptei anticoruptie".Ambasada SUA la Bucuresti s-a delimitat rapid de scrisoare, aratand ca nu e altceva decat opinia unuei persoane fizice, cetatean american. Subiectul a facut insa multa valva in presa de peste Ocean, care a si obtinut de la Giuliani confirmarea ca a fost platit pentru a o trimite si ca documentul nu reprezinta sub nicio forma pozitia oficiala a SUA.Publicatii de renume mondial au alocat ample materiale pentru a le explica cititorilor contextul in care Giuliani a ajuns sa fie contractat pentru o asemenea actiune de lobby in Romania.