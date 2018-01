Trump s-a laudat ca livreaza Norvegiei avioane de lupta care exista doar intr-un joc video

Ziare.

Multi s-au intrebat daca nu cumva F-52 fac parte din ultima generatie de aeronave de lupta americane. Poate ar fi fost chiar unele capabile sa ii invinga pe rusi. S-a demonstrat insa ca singurul mod in care poti pilota un F-52 este sa joci celebrul joc pentru computer si consola "Call of Duty", potrivit Washington Post Donald Trump ii spusese prim-ministrului Norvegiei Erna Solberg, miercuri, la Casa Alba ca a inceput livrarea de F-52. Presedintele american incerca sa sublinieze cresterea cat se poate de reala a cooperarii statelor din nordul Europei cu America in planul securitatii."In noiembrie am inceput sa livram primele avioane de lupta F-52 si F-35. Avem in total 52 si pe unele am reusit deja sa le livram chiar putin inainte de momentul planificat", a spus Trump.Presedintele american isi citea declaratia si se pare ca a facut o combinatie eronata intre numarul de avioane pe care le avea America de livrat si litera F care face parte din denumirea avioanelor americane de lupta.Novegia si-a facut ulterior public bugetul pentru achizitii de avioane, dar nu a mentionat nimic despre cumpararea modelului F-52.Modelul F-52 - in forma sa virtuala cel putin - exista in editia din 2014 a jocului Call of Duty. El poate fi manevrat de jucator printr-un canion si poate fi folosit pentru a ataca adversarii virtuali cu arsenalul de la bord care contine rachete si o mitraliera.Secretara de presa de la Casa Alba, Sarah Huckabee Sanders, nu a comentat situatia si a refuzat sa spuna daca Trump este fan al jocului Call of Duty.