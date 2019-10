Trump saboteaza cele mai mari doua cotidiene americane: Toate agentiile sa renunte la ele!

Ziare.

"Nu ne-am reinnoit abonamentele", a declarat joi Stephanie Grisham, purtator de cuvant al presedintelui Donald Trump care ii ataca in mod constant pe jurnalisti, descrisi drept "inamici ai poporului"."Aceasta va reprezenta economii substantiale pentru contribuabili", a adaugat ea, citata de AFP.Luni, pe canalul Fox News, presedintele american a atacat, asa cum se intampla in mod constant, cotidianul New York Times. "Nu-l mai vrem la Casa Alba. Probabil vom renunta la abonament precum si la cel pentru Washington Post", a spus el."Sunt falsi", a acuzat liderul de la Casa Alba.Stephanie Grisham a precizat in Wall Street Journal ca administratia de la Casa Alba intentioneaza sa solicite tuturor agentiilor federale sa renunte la abonamentele facute la aceste doua ziare."Sunt convins ca jurnalistii de la New York Times si Washington Post vor continua sa faca jurnalism de calitate fara sa-si faca griji daca presedintele recunoaste ca citeste" aceste publicatii, a reactionat Jonathan Karl, presedintele Asociatiei corespondentilor de presa la Casa Alba (WHCA)."A ignora activitatea presei libere nu va face ca informatiile sa dispara si nu ii va impiedica pe jurnalisti sa informeze publicul si sa ceara ca cei care sunt la putere sa raspunda", a adaugat el.