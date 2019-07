Trump scoate tancurile pe strada de Ziua Americii

Ziare.

Trump, care intentioneaza sa vorbeasca in timpul festivitatilor de la Lincoln Memorial, a declarat ca tancurile Sherman si Abrams vor fi plasate "in anumite zone" pentru a fi expuse, citat de DPA."Avem unele echipamente incredibile - echipamente militare - branduri noi", a spus Trump vorbind la Casa Alba.De asemenea, va avea loc un show aerian al echipei US Navy Blue Angels.Trump urmeaza sa ia cuvantul la 18:30 (22:30 GMT) la evenimentul numit de Casa Alba un "Salut adresat Americii"."Vom avea un 4 iulie maret la Washington DC. Va fi ca niciunul altul. Va fi ceva special si sper sa vina o multime de oameni si va fi despre aceasta tara si este un salut adresat Americii", a spus el.Printre altele, spectacolul televizat anual "A Capitol Fourth" va avea loc la National Mall in fata cladirii Capitoliului si va fi urmat de un foc de artificii.Trump a fost criticat pentru politizarea sarbatoririi anuale a zilei de 4 iulie la Washington si este de asteptat ca evenimentul sa fie marcat de proteste.