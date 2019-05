Trump se declara pro-viata, dar nu cand sarcina e rezultatul unui viol sau pune in pericol viata mamei

Ziare.

"Asa cum majoritatea oamenilor stie si pentru cei carora le-ar placea sa stie, sunt puternic in favorea vietii, cu trei exceptii - viol, incest si protejarea mamei - aceeasi pozitie adoptata de Ronald Reagan", a scris Trump pe Twitter.Senatul statului Alabama a adoptat cel mai restrictiv proiect de lege cu privire la avort in Statele Unite, care prevede pedepse dure cu inchisoarea in cazul medicilor care practica intreruperi voluntare de sarcina.Textul - pe care Senatul, controlat de republicani, l-a trimis cabinetului guvernatoarei republicane a statului, Kay Ivy, in vederea promulgarii - nu prevede vreo exceptie, in caz de viol sau incest.Medicii care realizeaza avorturi sunt pasibili de pedepse cu inchisoarea de la zece la 99 de ani, mai putin in cazul unei urgente vitale cu privire la mama sau unei "anomalii letale" a foetusului.In total 28 de state americane au introdus peste 300 de noi reglementari de la inceputul anului, cu scopul de a limita accesul la avort, potrivit unuii bilant intorcmit de catre Institutul Guttmacher, care apara dreptul femeilor la intreruperea voluntara a sarcinii.Astfel, statele Kentucky si Mississippi au interzis avorturi din momentul in care sunt detectate batai ale inimii foetusului, adica aproximativ in a sasea saptamana de sarcina.Masuri asemanatoare sunt pe cale sa fie adoptate in Georgia, Ohio, Missouri si Tennessee.Un judecator a blocat punerea in aplicare a legii in Kentucky, iar legea din Mississippi urmeaza sa intre in vigoare in iulie.