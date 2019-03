Trump se dezlantuie contra democratilor: E cel mai mare abuz de putere din istoria SUA

Ziare.

com

"Democratii obstructioneaza justitia. Ei se lanseaza intr-o mare cruciada disperata in cautarea unei crime, in timp ce adevarata crima este ceea ce fac democratii si ceea ce au facut!", a denuntat Trump intr-o postare pe Twitter, insotita de o alta scrisa cu majuscule: "Presedinte hartuit!. scrie AFP.Beneficiind de majoritate in Camera Reprezentantilor, ceea ce le-a intarit pozitia, democratii si-au intensificat luni atacurile impotriva lui Donald Trump, lansand si extinzand mai multe anchete parlamentare potential explozive , de la suspiciunile privind complicitatea cu Rusia si cumpararea tacerii unor presupuse dame de companie contra cost, pana la afacerile din familia lui Donald Trump.Ei au cerut in special Casei Albe si sefului diplomatiei americane Mike Pompeo sa le ofere detalii despre convorbirile dintre presedintele SUA si omologul sau rus, Vladimir Putin.De asemenea, democratii au somat 81 de personalitati si organizatii, intre care doi fii ai miliardarului republicani, Eric si Donald Jr., precum si ginerele sau Jared Kushner, sa le puna la dispozitie documente pentru a alimenta o noua ampla ancheta lansata luni.Cu aceste documente, democratii vor sa ancheteze suspiciunile de 'obstructionare a justitiei, coruptie si alte abuzuri de putere din partea presedintelui Trump si a asociatilor sai si a membrilor administratiei sale', precizeaza Comisia judiciara din Camera Reprezentantilor.O ancheta "falsa", a reactionat luni Donald Trump, afirmand totodata ca el "coopereaza" cu toate anchetele in curs de desfasurare."Democratii il hartuiesc pe presedinte pentru a deturna atentia de la programul lor radical", a declarat la randul sau purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders.Ei "sunt mai interesati de jocurile politice patetice si de a satisface o baza radicala si stangista decat de a oferi rezultate concrete cetatenilor nostri. Democratii nu cauta adevarul, ei vor sa-l atace pe presedinte", a adaugat ea.