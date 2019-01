Trump se dezlantuie dupa noile dezvaluiri despre legaturile sale cu Rusia: Sobolanii incearca sa imi joace o festa!

....the FBI was in complete turmoil (see N.Y. Post) because of Comey's poor leadership and the way he handled the Clinton mess (not to mention his usurpation of powers from the Justice Department) . My firing of James Comey was a great day for America. He was a Crooked Cop...... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 January 2019

"Wow, tocmai aflu in deficitarul New York Times ca fostii conducatori corupti ai FBI, aproape toti concediati sau fortati sa paraseasca agentia din motive foarte rele, au deschis ancheta asupra mea, fara niciun motiv si nicio proba, cand l-am dat afara pe acest mincinos de James Comey, un adevarat gunoi", a lansat pe Twitter in cursul diminetii presedintele SUA.Potrivit New York Times, ancheta politiei federale americane a fuzionat rapid cu cea deschisa de procurorul special Robert Mueller asupra suspiciunilor de complicitate intre Moscova si echipa de campanie a candidatului republican la alegerile prezidentiale din 2016.FBI si-a deschis investigatia, care continea o parte de contraspionaj si o parte penala, ca urmare a destituirii directorului sau James Comey de catre Donald Trump in mai 2017, informeaza cotidianul newyorkez, citand surse anonime.Partea de contraspionaj urma sa stabileasca daca miliardarul lucrase constient sau involuntar pentru Moscova, iar partea penala viza concedierea lui James Comey, scrie publicatia, potrivit careia nu se stie daca investigatiile sub aspectul contraspionajului continua in prezent.Tot potrivit New York Times, FBI a avut suspiciuni asupra eventualelor legaturi ale lui Trump cu Rusia in timpul campaniei prezidentiale din 2016. Dar el nu a deschis ancheta pana cand presedintele nu l-a destituit pe Comey, care refuzase sa-i jure credinta si sa puna capat primelor investigatii asupra unei eventuale complicitati cu Rusia."FBI era in plina harababura din cauza proastei sale administrari sub conducerea lui Comey", a comentat sambata Donald Trump pe Twitter."Concedierea lui Comey de catre mine a fost o zi mare pentru America. Era un copoi veros", a adaugat el, evocand intr-un alt tweet "sobolanii care au incercat sa-i joace o festa"."Este absurd. James Comey a fost concediat pentru ca era un om de nimic si discreditat, iar adjunctul sau la vremea respectiva Andrew McCabe - un mincinos dovedit, concediat de FBI", a intarit purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders.Donald Trump, care neaga categoric orice complicitate cu Rusia, critica cu regularitate ancheta condusa de Robert Mueller - un fost director al FBI - pe care o considera drept o "vanatoare de vrajitoare" si a manipulare urmarind sa-i discrediteze presedintia.Ancheta rusa a dus la multiple inculpari si la condamnarea unor apropiati ai presedintelui.Fostul sau avocat Michael Cohen a fost condamnat la trei ani de inchisoare, in special pentru incalcarea legislatiei privind finantarea campaniilor electorale.Paul Manafort, care a fost un timp director al echipei de campanie a lui Trump, a fost gasit vinovat de malversatiuni financiare legate de activitatile sale in Ucraina, anterioare alegerilor prezidentiale din 2016.Michael Flynn, fost consilier pentru securitate nationala al presedintelui, a pledat vinovat ca i-a mintit pe anchetatori cu privire la legaturile sale cu responsabili rusi.