Trump se dezlantuie pe Twitter, contra procurorului Mueller

It has been incorrectly reported that Rudy Giuliani and others will not be doing a counter to the Mueller Report. That is Fake News. Already 87 pages done, but obviously cannot complete until we see the final Witch Hunt Report. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2018

We will be doing a major Counter Report to the Mueller Report. This should never again be allowed to happen to a future President of the United States! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2018

Nu mai putin de sapte mesaje a postat presedintele american. El a anuntat, de asemenea, nominalizarea lui William Barr in postul de secretar al Justitiei, in locul lui Jeff Sessions. Acesta din urma a fost destituit fara menajamente, luna trecuta, alimentand temeri privind foarte sensibila ancheta cu privire la o posibila complicitate intre echipa de campanie a miliardarului si Rusia, scrie AFP.Alegerea acestui jurist republican respectat, care a ocupat deja functia la inceputul anilor '90, in timpul presedintiei lui George H.W. Bush, a fost mai degraba bine primita la Washington.Pe fondul unor noi zvonuri cu privire la plecarea - anuntata in multe randuri - a "Chief of staff"-ului sau John Kelly, Trump a atacat la gramada "numeroase conflicte de interes" presupuse ale procurorului Mueller, pe fostul director FBI James Comey, pe care l-a destituit in mai 2017, pe numarul doi la Departamentul Justitiei Rod Rosenstein si echipa de campanie a lui Hillary Clinton, fosta sa adversara in cursa la Casa Alba.Intr-o serie de tweet-uri furioase, el a promis un "contra-raport" celui al lui Mueller - despre care nimeni nu stie, pana acum, cand va fi facut public si sub ce forma."Deja 87 de pagini redactate, dar nu putem, evident, sa-l terminam atat timp cat nu am vazut raportul final al vanatoarei de vrajitoare", a scris Trump.Acest fost puscas marin, in varsta de 74 de ani, care a condus politia federala (FBI) timp de 12 ani, este de o extraordinara discretie, iar - un fapt remarcabil in capitala federala americana - divulgarile cu privire la inaintarea anchetei sale sunt extrem de rare.Noul atac al presedintelui Statelor Unite are loc in ziua scandetei a doua termene judiciare cruciale cu privire la doi fosti membri ai cecului sau restrans, in jurul caruia lantul se strange tot mai mult.Procurorul special urmeaza sa prezinte detalii despre amploarea cooperarii lui Michael Cohen, un fost avocat al miliardarului, care a recunoscut recent ca a mintit in Congres cu privire la contactele sale cu rusi pe tema unui proiect imobiliar al lui Trump.Infuriat de atitudinea celui care a fost, ani de zile, omul sau de incredere, Trump si-a exprimat dorinta, la inceputul saptamanii - intr-un mesaj care a provocat stupoare in randul juristilor, ce sustin separarea puterilor in stat -, ca Michael Cohen sa fie trimis la inchisoare.Echipa lui Robert Mueller urmeaza, de asemenea, sa ridice valul de pe minciunile proferate FBI-ului de catre fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, care a acceptat sa coopereze cu anchetatorii pentru a i se reduce pedeapsa intr-un caz de deturnare de fonduri de dinainte de 2016.In prezent incarcerat, acestuia, care parea un martor-cheie in aceasta ancheta, ar putea sa i se aduca la cunostinta noi capete de inculpare.De asemenea, George Papadopoulos, un fost consilier diplomatic al lui Trump in timpul campaniei, a iesit vineri de la inchisoare, unde a ispasit o pedeapsa de 14 zile dupa ce a mintit FBI-ul.In cazul in care va fi confirmat in Senat, noul secretar al Justitiei William Barr urmeaza sa joace o partitura delicata.Dupa demiterea lui Sessions, interimatul este asigurat de catre fostul sef de cabinet al acestuia, Matthew Whitaker, care, inainte sa preia functia, a criticat dur amploarea anchetei ruse si costul acesteia.