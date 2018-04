Trump se dezlantuie pe Twitter: Relatia proasta cu Rusia a fost cauzata de o investigatie falsa si corupta

Much of the bad blood with Russia is caused by the Fake & Corrupt Russia Investigation, headed up by the all Democrat loyalists, or people that worked for Obama. Mueller is most conflicted of all (except Rosenstein who signed FISA & Comey letter). No Collusion, so they go crazy! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

....doing things that nobody thought possible, despite the never ending and corrupt Russia Investigation, which takes tremendous time and focus. No Collusion or Obstruction (other than I fight back), so now they do the Unthinkable, and RAID a lawyers office for information! BAD! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

El a catalogat ancheta procurorului special Robert Mueller drept "falsa si corupta", acuzand ca e condusa de "toti democratii loialisti sau oameni care au lucrat pentru Obama".Presedintele american sustine ca in ancheta nu s-a descoperit nimic care ar indica interferenta Rusiei in prezidentiale, asa ca toata lumea "innebuneste" din cauza asta."Mare parte din relatia proasta cu Rusia e cauzata de investigatia cu Rusia, care e falsa si corupta, condusa de toti democratii loialisti sau oameni care au lucrat pentru Obama. Mueller este cel mai in conflict (de interese - n.red.) dintre toti (cu exceptia lui Rosenstein care a semnat FISA si scrisoarea Comey) (FISA - Foreign Intelligence Surveillance si memo-ul prin care a fost concediat James Comey, fost director FBI - n.red.). Nicio intelegere secreta, asa ca o iau razna!", a scris Trump pe Twitter, mijlocul de comunicare preferat de presedintele american.In acest context, merita amintit faptul ca CNN a scris ca Trump ia in considerare concedierea procurorului general adjunct Rod Rosenstein, cel care l-a pus pe Robert Mueller in fruntea investigatiei.Aceasta masura i-ar putea permite presedintelui american sa ii limiteze puterile lui Mueller, ceea ce ii prieste lui Trump, care se simte din ce in ce mai amenintat de investigatie.Masura ar veni in contextul in care, luni, FBI a perchezitionat birourile din New York ale avocatului lui Trump, Michael Cohen, si a si confiscat documente care au legatura cu dosarul Stormy Daniels, o actrita de filme porno care spune ca a avut o aventura cu Trump.De altfel, in urma cu cateva ore, tot pe Twitter, Trump a scris ca "el/noi facem lucruri pe care nimeni nu le-a crezut posibile, in ciuda investigatiei nesfarsite si corupte privind Rusia, care consuma mult timp. Nicio intelegere secreta sau obstructionare (decat ca lupt inapoi), asa ca acum ei fac inimaginabilul si PERCHEZITIONEAZA birourile unui avocat in cautare de informatii! RAU!", a punctat presedintele.A.D.