Trump se intalneste cu May si regina Elizabeta, dar nu la Londra, unde-l asteapta proteste

"Vizita domnului Trump este un moment important pentru a ne sublinia relatia stransa", a declarat o purtatoare de cuvant al lui May intr-o conferinta de presa obisnuita.El va sosi joi, de la summitul NATO , la Bruxelles, si va lua parte la o cina - in tinuta de seara - la Palatul Blenheim, o impozanta resedinta la tara, in apropiere de Oxford, unde s-a nascut Winston Churchill.Dineul, la care va fi prezenta si Melania Trump , sotia sa, va fi precedat de o ceremonie militara.Intre invitati figureaza numerosi reprezentanti din mediul economic, a precizat purtatoarea de cuvant, in contextul in care Londra spera sa semneze un acord comercial cu Statele Unite dupa Brexit "Premierul a spus mereu ca doreste sa incheie un acord comercial ambitios cu Statele Unite. Comertul va fi pe agenda", a spus ea.Trump "a fost foarte clar, el vrea sa incheie un acord bilateral (...) . El o va face repede, pentru ca este o prioritate majora pentru el", a declarat, la randul sau, ambasadorul Statelor Unite in Regatul Unit Woody Johnson intr-un briefing de presa."Este o vizita foarte importanta a presedintelui. Regatul Unit este un aliat indispensabil al Statelor Unite", atat in domeniul securitatii, cat si economic, a adaugat Johnson.Cuplul prezidential va petrece noaptea de joi spre vineri la Winfield House, resedinta ambasadorului, situata in Regent's Park, la Londra.Aceasta va fi de altfel singura incursiune a locatarului Casei Albe in capitala britanica, unde o manifestatie urmeaza sa adune mii de persoane vineri dupa-amiaza, in semn de denuntare a politicii sale cu privire la imigratie si a declaratiilor sale "rasiste" si "sexiste".Vineri dimineata, Trump va vizita o instalatie militara, in compania lui May, dupa care vor purta discutii bilaterale la Chequers, resedinta de la tara a premierilor britanici, situata la 70 de kilometri nord-vest de Londra.Intrebata daca Chequers a fost aleasa cu scopul de a evita manifestatiile de la Londra, purtatoarea de cuvant a raspuns ca nu si a subliniat ca locul permite "intalniri mai informale".Johnson a spus ca "presedintele nu evita nimic. El incearca sa faca o vizita cat mai eficienta posibil in 24 de ore", adaugand ca Trump "apreciaza libertatea de exprimare".Discutia cu May va fi urmata de o conferinta de presa, dupa care Trump si sotia sa se vor duce la Castelul Windsor, unde vor fi primiti de regina Elizabeta a II-a.Ei vor pleca dupa aceea in Scotia, unde Trump detine doua terenuri de golf si unde isi vor petrece weekendul.Duminica, Trump se duce la Helsinki, unde se intalneste, luni, cu presedintele rus Vladimir Putin