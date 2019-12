Trump se tine de glume dupa ce a fost scos din "Home Alone 2" difuzat in Canada: Filmul nu va mai fi la fel

Ziare.

"Cred ca Justin T (Trudeau, premierul Canadei - n.r.) nu apreciaza ca il pun sa plateasca pentru NATO sau comert", a fost un prim mesaj al lui Trump. Presedintele a revenit: "Filmul nu va mai fi vreodata la fel! (glumesc doar)".Canadian Broadcasting Corporation a spus ca secventa din "Home Alone 2: Lost in New York" (1992) in care apare actualul presedinte american a fost taiata, cu mult inainte de alegerile din 2016.In acea secventa, Macaulay Culkin rataceste prin hotelul Plaza din New York si se opreste sa intrebe: "Ma scuzati, unde este receptia?". Trump ii raspunde: "Pe culoar si la stanga". Aceasta este singura secventa din film in care apare Trump.Un purtator de cuvant al CBC a clarificat ca secventa nu a fost singura dintre cele taiate din ratiuni ce tin de durata, avand in vedere ca nu erau cruciale in desfasurarea actiunii, si ca editarea a fost facuta in urma cu cinci ani, inainte ca Trump sa devina presedinte.La cel mai recent summit NATO, o inregistrare video lansata in social media in care prim-ministrul canadian Justin Trudeau apare alaturi de alti lideri, aparent, glumind pe seama lui Trump, a facut ca liderul american sa isi anuleze ultima conferinta de presa pe care trebuia sa o sustina. In plus, Trump a spus despre Trudeau ca este un om "cu doua fete".