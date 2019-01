Trump se va intalni in februarie cu Kim Jong-Un

Ziare.

Anuntul a fost facut dupa ce Donald Trump s-a intalnit la Washington cu un emisar al Coreei de Nord, Kim Yong Chol, informeaza USA Today."Presedintele Donald Trump s-a intalnit cu Kim Yong Chol si au discutat o ora si jumatate despre denuclearizare si despre al doilea summit, care se va desfasura la sfarsitul lunii februarie", a declarat Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe."Donald Trump asteapta intrevederea cu presedintele Kim, care se va derula intr-un loc care va fi anuntat ulterior", a adaugat Sarah Sanders.Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, a declarat pe 1 ianuarie ca vrea mentinerea angajamentului denuclearizarii, insa a avertizat ca ar putea schimba atitudinea daca Administratia Donald Trump nu anuleaza sanctiunile."Daca Statele Unite nu mentin promisiunea facuta in fata intregii lumi si insista cu sanctiunile si cu presiunile asupra tarii noastre, s-ar putea sa nu mai avem alta optiune decat de a analiza noi modalitati de garantare a suveranitatii si intereselor noastre", a transmis Kim Jong-Un intr-un discurs televizat.Liderul nord-coreean s-a intalnit in iunie 2018 cu Donald Trump si au discutat despre denuclearizare in Peninsula Coreea, dar nu au fost stabilite masuri concrete. Dupa summit, Phenianul a suspendat testele nucleare si balistice. Kim Jong-Un a semnalat intentia de a se intalni din nou cu Donald Trump.