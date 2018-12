Trump, "showtime" cu managerii companiilor auto germane

Influente externe

Intalnirea cu sefii concernelor germane de automobile este un eveniment pe gustul presedintelui american Donald Trump.Formatul discutiilor, cunoscut din emisiunea "The Apprentice", moderata multa vreme de Trump, a putut fi observat si cu prilejul Forumului Economic Mondial organizat la Davos la inceputul anului. Acolo, Trump l-a intrebat pe fiecare sef de concern in parte in legatura cu activitatile din Statele Unite.Mandri precum scolarii care au invatat poezii pe de rost, greii companiilor prezente la reuniune i-au vorbit presedintelui american despre investitii de miliarde, inaugurarea de uzine noi si numeroasele locuri de munca pe care firmele lor le-ar fi creat in SUA.Nici managerii companiilor de automobile din Germania nu pleaca nepregatiti la intalnirea cu Donald Trump.Dieter Zetsche, seful Daimler, poate lauda construirea noii uzine din Alabama, in care concernul a investit suplimentar mai multe miliarde de dolari. In prezent, fabrica sustine aproximativ 4.000 de locuri de munca, la care se adauga alte cateva mii de joburi in firmele de distributie.Seful Volkswagen, Herbert Diess, poate sublinia la randul sau ca VW intentioneaza sa produca automobile electrice in Statele Unite, aflandu-se in acest moment in cautarea locului potrivit pentru amplasarea uzinei.In fabrica din Tennessee a concernului german muncesc deja 3.500 de oameni, iar numarul lor va creste cu 1.000 incepand de la anul.In fine, seful BMW, Harald Kruger, poate aminti ca aceasta companie planifica o noua unitate de productie si, de asemenea, ca nu in Germania, ci in Carolina de Sud detine cea mai mare uzina. In jur de 9.000 de persoane lucreaza acolo, in timp ce furnizorii ofera de lucru pentru inca 12.000 de persoane. Insa Kruger nu va calatori la Washington, lasand prezentarea in sarcina directorului financiar al companiei, Nicolas Peter.Pe de alta parte, managerii germani ar putea sa transmita si "salutari" din partea Asociatiei Germane a Industriei Auto (VDA), potrivit careia producatorii si distribuitorii germani de automobile ofera de lucru pentru 118.000 de americani.Interesul lui Trump pentru aceasta intalnire este evident.Ea trebuie sa lase impresia ca investitiile si locurile de munca ii sunt datorate lui, marele negociator.Intregul eveniment nu ar fi "nimic altceva decat un spectacol pompos al domnului Trump, cu scopul de a produce valva in presa", afirma economistul american Dennis Snower, presedinte al Institutului Kiel pentru Economie Mondiala (IFW), in cotidianul Handelsblatt."Directorii companiilor auto nu au autoritatea de a negocia", spune el. Intr-adevar, managerii germani nu pot decat sa dea din umeri cand vine vorba de tarifele inechitabile - din punct de vedere al SUA - care se aplica masinilor importate din America in Uniunea Europeana.Aspectele comerciale si vamale nu pot fi negociate decat de Comisia Europeana.Luni, cancelarul german Angela Merkel a spus ca la intalnirea din SUA nu poate fi vorba despre "cine stie ce chestiuni comerciale".Cu toate acestea, intalnirea nu ar fi o idee proasta, spune Stefan Kooths, expert comercial al IfW. "Cu siguranta, nu poate fi rau sa vorbim unul cu celalalt la Washington", a declarat el pentru DW.S-ar putea ajunge la o "relaxare a relatiilor", daca germanii fac guvernul SUA sa inteleaga ca "americanii nu sunt in niciun caz victime ale comertului cu automobile".Sefii producatorilor de automobile din Germania pot, de asemenea, sa sublinieze ca fabricile din SUA reduc deficitul comercial al Statelor Unite. Fiecare a cincea masina pe care o construiesc acolo este vanduta in China.Dupa summit-ul G20 de la Buenos Aires de la finele saptamanii, Trump a afirmat ca guvernul chinez va "reduce si elimina actualele tarife de aproximativ 40 la suta pentru masinile americane".O confirmare de la Beijing este inca in asteptare, dar sefii companiilor germane vor lauda cu siguranta acest lucru, considerandu-l un pas in directia cea buna.Germanii nu vor sublinia in mod inutil la intalnire faptul ca o putere precum China este de departe cea mai mare piata unica pentru ei si mult mai importanta decat cea americana.Volkswagen vinde in China 44% din masinile sale, comparativ cu doar 6,2% in SUA. Daimler vinde 26 la suta din toate masinile in China, iar BMW 24 la suta.Piata americana reprezinta pentru ambele companii aproximativ 14 procente.Cu toate acestea, ar fi un cosmar pentru industria germana de automobile daca Donald Trump ar impune tarife speciale de 25 la suta pentru importurile de masini europene.In prezent este impusa o taxa de 2,5% atunci cand automobilele europene sunt importate in Statele Unite. In schimb, masinile americane din Europa sunt taxate cu zece procente.Situatia este diferita la camioane si pick-up-uri. In SUA exista o taxa de import de 25 la suta, iar in Europa de numai 14 la suta.Desigur, managerii germani ar putea promite la Washington ca vor prezenta la Berlin si Bruxelles argumentele lui Trump. Si, in final, sa afirme ca ar dori sa reduca toate tarifele vamale.Dar, pentru ca ei nu pot schimba mare lucru, mesajul central al producatorilor de automobile ar putea fi o amenintare dureroasa: atat timp cat exista amenintarea tarifelor punitive de 25 de procente, investitiile planificate in Statele Unite ar putea fi anulate.Probabil ca acest lucru nu va fi spus atat de deschis. Insa o atare abordare ar fi inteleasa si de Donald Trump.