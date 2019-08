Trump si-a anulat vizita in Polonia din cauza uraganului care se indreapta spre Florida

Ziare.

El a precizat joi ca vrea sa ramana in tara pentru a se asigura ca guvernul federal este pregatit, scrie Reuters.Trump a anuntat ca vicepresedintele Mike Pence ii va lua locul la Varsovia, unde duminica are loc o ceremonie ce va marca 80 de ani de la inceputul celui de-al Doilea Razboi Mondial."Furtuna pare ca poate fi una foarte, foarte mare", a spus Trump despre uraganul Dorian, inclus in categoria 4, care pare ca se indreapta spre Florida. In urmatoarele 72 de ore este asteptat ca viteza vantului sa ajunga la 210 km/h.Si MAE a transmis un avertisment pentru romanii din Florida sau pentru cei care vor sa mearga in zona