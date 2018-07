Trump si-a gasit un nou inamic: Companiilor farmaceutice ar trebui sa le fie rusine

Pfizer & others should be ashamed that they have raised drug prices for no reason. They are merely taking advantage of the poor & others unable to defend themselves, while at the same time giving bargain basement prices to other countries in Europe & elsewhere. We will respond! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2018

Trump nu s-a limitat doar la aceasta firma, folosindu-se de oportunitate sa atace si "alte" companii farmaceutice, scrie Bloomberg "Pfizer si altora ar trebui sa le fie rusine pentru ca au crescut preturile la produsele farmaceutice fara niciun motiv", a scris Trump pe Twitter."Ele (companiile - n.red.) doar profita de cei saraci si de cei incapabili sa se apere, in timp ce in alte tari din Europa si din alte parti ofera preturi mici. Vom lua masuri!", a mai scris acesta.La inceputul acestei luni, Financial Times nota ca Pfizer a marit preturile la aproximativ 100 de medicamente, urmand astfel un model de crestere pe care il aplica in fiecare an.Reprezentantii Pfizer au declarat ca preturile la majoritatea medicamentelor si vaccinurilor nu s-au schimbat, cresterea aplicandu-se la aproximativ 10% din produse. Acestia au mai precizat ca, de asemenea, au existat si reduceri.Actiunile Pfizer au crescut cu 0,3%, dupa ce in urma cu o zi inregistrasera o crestere de 1%. La un eveniment in Washington, secretarul Sanatatii, Alex Azar, a spus ca Administratia Trump va lua anumite masuri in acest context, facand aluzie la Pfizer.Trump a promis in repetate randuri ca va scadea preturile la medicamente, insa cele mai notabile eforturi depuse in acest sens au fost utilizarea Twitter-ului si discursurile in care a tot atacat companiile farmaceutice, nici vorba de vreo noua politica majora privind preturile la medicamente.De exemplu, anul trecut in august, presedintele american a atacat compania Merck & Co., acuzand-o ca mareste preturile la medicamente in SUA, in timp ce creeaza locuri de munca in afara Statelor Unite.