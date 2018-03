Trump si-a numit un nou consilier prezidential care sa puna in aplicare taxele vamale la otel si aluminiu

Ziare.

com

Potrivit unor surse citate de CNN, Donald Trump i-a facut propunerea la telefon, iar Kudlow a acceptat functia.Purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sarah Sanders, a confirmat ulterior ca Larry Kudlow a fost ales ca presedinte al Consiliului Economic."Lui Larry Kudlow i s-a oferit pozitia si acesta a acceptat, pozitia de consilier al presedintelui pentru Afaceri Economice si de director al Consiliului National Economic. Vom lucra pentru a avea o tranzitie potrivita si vom informa cu privire la durata perioadei in care Kudlow isi va asuma acest rol", a declarat Sarah Sanders.Kudlow a devenit al doilea consilier economic al presedintelui Donald Trump, dupa ce Gary Cohn, fostul consilier pentru Afaceri economice al presedintelui american Donald Trump, a decis sa se retraga din functie, in urma unei dispute privind implementarea unor tarife suplimentare la importurile de otel si aluminiu. Astfel, prima responsabilitate a noului consilier prezidential pentru Afaceri Economice va fi implementarea noilor tarife. Decizia de impunere a unor taxe suplimentare face parte din strategia lui Donald Trump de a reduce deficitul comercial al Statelor Uunite, iar principalul stat vizat este China."Un gand pe care l-am avut este ca Statele Unite ar putea conduce o coalitie formata din parteneri de comerti si aliati impotriva Chinei, sau care ar putea sesiza Chinei ca aceasta incalca regulile", a declarat Kudlow in primul interviu de la numirea in noua functie.