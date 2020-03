Trump si-a numit un sustinator fidel intr-o pozitie cheie la Casa Alba

Ziare.

Meadows va fi a patra persoana care ocupa acest post de la venirea lui Trump la Casa Alba, informeaza AFP."Sunt fericit sa anunt ca alesul din Congres Mark Meadows va deveni sef de personal al Casei Albe. Il cunosc si lucrez cu Mark de multa vreme, iar relatia noastra este cu adevarat buna", a scris Trump pe Twitter.Mark Meadows, in varsta de 61 de ani, este membru al Camerei Reprezentantilor din partea statului Carolina de Nord. El il va inlocui pe ultraconservatorul Mick Mulvaney, care a ocupat acest post in calitate de interimar."Vreau sa-i multumesc sefului de personal interimar Mick Mulvaney pentru ca a slujit atat de bine administratia. El va deveni trimis special al SUA in Irlanda de Nord", a declarat Trump.AFP aminteste ca, in plina procedura de destituire impotriva presedintelui american, Mulvaney a fost criticat pentru o conferinta de presa in timpul careia a recunoscut ca un ajutor militar pentru Ucraina a fost inghetat la cererea presedintelui . "Facem asta tot timpul in politica externa. Treceti la alt subiect. Diplomatia este influentata de politica", declarase Mulvaney la acea conferinta."Chief of staff" sau seful de personal al Casei Albe este un post-cheie al presedintiei americane. Seful de personal este mana dreapta a presedintelui si coordonatorul activitatii administratiei.Mick Mulvaney il inlocuise pe John Kelly, concediat de Donald Trump in decembrie 2018. Primul sef de personal al miliardarului republican a fost discretul Reince Priebus, fost presedinte al Partidului Republican, care a parasit nava inainte de a implini 200 de zile in acest post, noteaza France Presse.