Trump si Kim Jong Un au ales tara in care se vor intalni data viitoare

"Am convenit sa ne intalnim, probabil la finalul lunii februarie. Am ales o tara, dar vom anunta numele ei in viitor", le-a declarat Trump reporterilor acreditati la Casa Alba, potrivit Reuters.Vineri, Donald Trump l-a primit la Casa Alba pe negociatorul-sef nord-coreean Kim Yong Chol. Liderul american a calificat aceasta intalnire de doua ore drept una "incredibila si foarte buna". Prima intalnire a lui Donald Trump cu Kim Jong Un a avut loc anul trecut, in Singapore.Cu acea ocazie, liderul nord-coreean a promis ca tara sa va renunta la arsenalul nuclear in schimbul ridicarii sanctiunilor americane impuse Phenianului.