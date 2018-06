Trump si Kim Jong Un au stat fata in fata: O intalnire cu adevarat istorica sau doar o chestiune de imagine?

Cata incredere putem avea in cei doi parteneri de dialog?

"In conditiile in care Coreea de Nord s-a aflat zeci de ani intr-o situatie de razboi, in sustinerea unei agresiuni latente si, in ultimii zece ani, in dezvoltarea rachetelor balistice si a armelor nucleare, o intalnire la cel mai inalt nivel nu poate decat sa ajute la inceperea unui proces de dezangajare in Peninsula Coreeana.Sigur, nu trebuie exagerate rezultatele acestei intalniri. Este, dupa parerea mea, un moment interesant, carela un moment dat (pentru ca sunt mai multe state interesate in procesul de stabilizare in peninsula), atunci va da rezultate. Insa, orice gest politic intre SUA si Coreea de Nord, chiar daca are un continut mai putin subliniat in acest moment, este cat se poate de interesant", a comentat pentruIn acelasi timp, insa, "raman foarte multe probleme care trebuie rezolvate si fata de carela un moment dat", subliniaza fostul ministru de Externe."Dincolo de semnalul dat de cei doi presedinti, este important de vazut care va fi in continuare logica de negociere in ceea ce priveste partea occidentala si raspunsul nord-coreean. Din cate s-a scris, presedintele Trump ar fi promis cape care SUA ciclic le desfasurau in zona impreuna cu Coreea de Sud si cu Japonia, iar liderul nord-coreean ar fi promis ca se angajeaza intr-unSa nu uitam, insa, ca au existat unele rezerve, mai ales din partea celor care considera ca, de fapt, presedintele Coreei de Nord si-a castigat locul la masa negocierii amenintand cu folosirea armei nucleare, ceea ce nu reprezinta nici pe departe un semnal corespunzator. Dar, daca privim din perspectiva rezultatelor si nu neaparat din perspectiva premiselor, exista un anumit tip de deschidere si, in orice caz,", a adaugat acesta.Intrebat cata incredere putem avea in declaratiile de la finalul intalnirii, tinand cont de reactiile impredictibile cu care ne-au obisnuit cei doi presedinti, Cristian Diaconescu a precizat ca "vom putea verifica cat se poate de repede"."Acest nivel de incredere, deocamdata, este anuntat de administratia Trump ca fiind destul de ridicat. Presedintele SUA are incredere in presedintele nord-coreean, in sensul ca va continua dialogul, se va da substanta acestui dialog si astfel se va ajunge la rezultate pozitive pentru intreaga comunitate internationala.Pe de alta parte, insa, sunt multi factori complicati, care in mod evident nu puteau fi rezolvati intr-o singura intalnire, dar care vor juca foarte clar in perioada urmatoare. In primul rand, vor exista. Pe de alta parte, SUA isi vor pastra fortele militare desfasurate in zona - aproape 50.000 in Japonia si cam 25.000 in Coreea de Sud.Apoi, liderul nord-coreean a distrus unul dintre sit-urile pe care le folosea pentru experimentarea folosirii rachetelor interbalistice cu cap nuclear, dar, ca sa nu mai vorbim de faptul ca deja a reusit sa dezvolte o racheta balistica care poate folosi arma nucleara.Dar increderea va putea fi foarte bine clarificata in functie de sistemul de verificare.. Daca va accepta limitat (cum s-a intamplat la ultima inchidere a unui sit industrial, cand au fost chemati numai anumiti ziaristi), s-ar putea sa existe probleme.Deocamdata este o intelegere intre doi sefi de stat care au avut si alt gen de retorica, uneori cu un nivel polemic foarte ridicat. Este un bun semnal, un 'preludiu' cum spune presedintele nord-coreean, dar", a conchis fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu.