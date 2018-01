Trump si liderii republicani se declara uniti in jurul unui "program indraznet pentru 2018"

Ziare.

In plina polemica in jurul aparitiei cartii jurnalistului Michael Wolff, care pune sub semnul intrebarii capacitatea de a guverna a omului de afaceri , acesta din urma a tinut sa se arate relaxat."Suntem cu totii foarte bine pregatiti pentru noul an, am terminat foarte puternic" in 2017, a declarat el, vorbind despre intalnirile "incredibile" avute cu incepere de vineri si care vor continua pana duminica.In frigul din hangarul unde s-a tinut conferinta de presa, marile nume al Partidului Republican, ca vicepresedintele Mike Pence si liderii grupurilor parlamentare din Camera Reprezentantilor si Senat, Paul Ryan si, respectiv, Mitch McConnell, au luat cuvantul pe rand la microfon pentru a lauda meritele actiunilor lor.Paul Ryan s-a referit la "un program indraznet pentru 2018" care va fi marcat in principal de alegerile de la jumatatea mandatului prezidential si continuarea discutiilor privind ridicarea unui zid la granita cu Mexicul, promisiune de campanie a lui Donald Trump.Presedintele american a reactionat la publicarea vineri a controversatului volum "Fire and Fury: Inside the Trump White House" (Foc si furie: In interiorul Casei Albe a lui Trump), considerandu-l o "opera de fictiune".Michael Wolff "nu ma cunoaste deloc si nu m-a intervievat niciodata" de la instalarea la Casa Alba , a declarat liderul administratiei de la Washington care a mai afirmat ca acele trei ore, in total, de interviu pe care jurnalistul sustine ca le-a petrecut cu el exista "numai in imaginatia lui".