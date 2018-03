Razboiul pe tarifele comerciale continua: Trump ameninta UE ca va suprataxa masinile produse in Europa

Ziare.

com

Oficiali ai UE au declarat, vineri ca iau in calcul taxe pe marfurile americane. In replica, presedintele SUA, Donald Trump , a vorbit despre impunerea de noi taxe pe importul de automobile din Uniunea Europeana, relateaza Euronews Intr-un mesaj scris pe Twitter , sambata, Trump avertizeaza ca daca UE isi va mari "taxele, care deja sunt masive, si diversele bariere puse companiilor din Statele Unite care fac afaceri acolo, noi pur si simplu le vom pune taxe pe masinile pe care ei le produc"."Pentru noi este oricum practic imposibil sa ne vindem masinile (si nu numai) pe piata lor" a mai scris Trump, acuzand "balanta comerciala dezechilibrata".Remarcile de pe Twitter vin dupa ce Juncker a spus ca ia in calcul tarife suplimentare pe marci americane consacrate, precum Harley Davidson, Levi's sau Bourbon."Ar fi complet stupid sa ajungem sa facem asa ceva. Dar se pare ca vom fi siliti s-o facem... Si noi putem fi stupizi, atunci cand suntem siliti sa fim stupizi" a spus oficialul UE.Intr-un al doilea tweet de sambata, Trump a adaugat ca SUA are un deficit comercial de 800 miliarde de dolari anual "din cauza acordurilor comerciale si politicilor 'foarte stupide' facute in trecut""Locurile de munca si veniturile noastre au fost date altor tari, iar acestea au profitat de pe urma noastra ani la rand. In timpul asta radeau de cat de prosti puteau fi lideri nostri. Ei bine, pana aici!"Arancha Gonzalez, director executiv al International Trade Centre de la Geneva, a declarat vineri pentru Euronews ca masurile asa numit "protectioniste" pe care le are in vedere presedintele american se vor intoarce in final impotriva lucratorilor americani."Daca ne uitam la istoria recenta, la ce s-a intamplat in 2002, rezultatul va fi o pierdere neta de locuri de munca pentru americani. Asta am vazut deja in 2004, cand au fost desfiintate 200.000 de posturi in SUA in industria de prelucrare a metalelor, ca urmare a masurilor protectioniste ale administratiei Bush in domeniul otelului", a spus Gozales.