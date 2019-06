Trump spera la extinderea unui acord comercial "foarte substantial" cu UK dupa Brexit

Ziare.

com

In cadrul unei dezbateri co-prezidate alaturi de premierul britanic Theresa May, Trump a spus ca SUA si Regatul Unit sunt deja cei mai mari parteneri comerciali."Este o sansa, o mare sansa de a prelungi acordul, in special acum in lumina a ceea ce se intampla, astfel incat sa extindem mult mai mult relatia noastra comerciala. Asadar vom lucra astazi la acest aspect, chiar putin si maine si probabil in urmatoarele doua saptamani", a afirmat Donald Trump.El a felicitat-o pe Theresa May pentru "munca sa fantastica", marturisind ca "a fost o onoare sa lucreze cu ea".In ceea ce o priveste, sefa guvernului britanic a spus ca "cele doua tari au un parteneriat extraordinar, pe care il pot continua".Trump a sosit marti la pranz la resedinta premierului britanic in a doua zi a vizitei sale in Regatul Unit, dupa ce in cursul diminetii a participat la un forum de afaceri.Multi politicieni conservatori pro-Brexit doresc ca viitorul premier britanic sa faca o prioritate din acordurile de comert liber cu tarile din afara UE, in special cu SUA, chiar daca acest lucru ar insemna ca Regatul Unit sa paraseasca blocul comunitar european fara un acord de retragere.Pe de alta parte, protestatarii reuniti in apropierea parlamentului britanic au lansat un balon pe care Donald Trump este infatisat ca un bebelus in scutece.Unul dintre realizatorii balonului, Leo Murray, a explicat: "ncercam sa ii reamintim presedintelui cat de putin binevenit este in aceasta tara".De asemenea, protestatarii au instalat marti in centrul Londrei o sculptura a lui Donald Trump care scrie pe Twitter dintr-o toaleta aurita. Activistul Don Lessem a plasat sculptura sa de 5 metri, intitulata "Dump Trump" (Trump cel prost), in Trafalgar Square, unde demonstrantii s-au strans inca de la primele ore ale diminetii.Actiunea precede protestul intitulat "Together Against Trump" indreptat impotriva intrevederii Trump-May, dupa ce presedintele SUA a fost primit luni de catre Regina Elisabeta a II-a, la Palatul Buckingham fiind organizata si o receptie in onoarea oaspetelui american.Activistul Don Lessem a plasat sculptura sa de 5 metri, intitulata "Dump Trump", in Trafalgar Square, unde demonstrantii s-au strans inca de la primele ore ale diminetii.Organizatorii protestelor au promis "zone tematice" pentru a evidentia chestiuni precum schimbarile climatice, drepturile migrantilor, combaterea rasismului, drepturile comunitatii LGBTQ si drepturile sindicale.