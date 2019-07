Trump spune ca ar castiga razboiul din Afganistan intr-o saptamana, dar nu vrea sa omoare 10 milioane de oameni

Ziare.

De asemenea, el s-a referit si la lungul conflict dintre India si Pakistan pentru regiunea Kashmir, unde cele doua tari au purtat mai multe razboaie. Liderul american a spus ca guvernul indian l-a invitat sa joace rolul de broker, negociator - insa informatia a fost imediat negata de New Delhi.Presedintele SUA a facut aceste remarci in prezenta prim-ministrului pakistanez Imran Khan, care incearca sa recupereze peste un miliard de dolari din ajutoarele acordate de SUA si taiate de Trump anul trecut."Problema era ca Pakistanul nu face nimic pentru noi. Sincer, cred ca avem o relatie mai buna cu Pakistanul acum, decat atunci cand plateam acei bani. Banii astia se pot intoarce", a declarat Trump, citat de The Guardian Totodata, Trump a vorbit si despre razboiul de 18 ani din Afganistan."Suntem ca politistii. Nu ducem un razboi. Daca vrem sa intram in razboi in Afganistan si sa-l castigam... as putea sa castig razboiul intr-o saptamana. Dar nu vreau sa omor 10 milioane de oameni. Afganistanul ar putea fi sters de pe fata Pamantului. Nu vreau sa merg pe acea cale", a spus liderul de la Casa Alba.Trump a adaugat ca exista speranta ca talibanii vor vorbi despre planul de pace in urmatoarele zile.Un comunicat transmis de Casa Alba ulterior intalnirii transmitea: "Pakistanul a depus eforturi pentru a facilita negocierile de pace in Afganistan si le vom cere sa faca mai mult. Calea catre un parteneriat puternic si durabil intre Pakistan si SUA consta in a lucra impreuna pentru a gasi o solutie pasnica pentru conflictul din Afganistan".