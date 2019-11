Trump spune ca este ''prea ocupat'' pentru a urmari audierile din Congres privind posibila sa destituire

Ce au spus cei audiati

"Sunt prea ocupat pentru a le urmari", a spus liderul de la Casa Alba din Biroul Oval, unde l-a primit pe presedintele turc Recep Tayyip Erdogan."Este o vanatoare de vrajitoare", a mai afirmat el, adaugand ca este vorba de o "farsa".Congresul SUA a inceput miercuri o serie de audieri publice istorice in cadrul anchetei in vederea destituirii lui Donald Trump, pe care democratii il acuza de abuz de putere.Sub privirile camerelor de filmat, Camera Reprezentantilor a inceput interogarea lui William Taylor, insarcinatul cu afaceri american la Kiev, si a lui George Kent, inalt responsabil al Departamentului de Stat specializat in Ucraina.Donald Trump "se interesa mai mult" de deschiderea unei anchete asupra rivalului sau Joe Biden in Ucraina decat de situatia din aceasta tara, a afirmat miercuri un inalt diplomat audiat in Congres in cadrul procedurii de destituire care il ameninta pe presedintele american, relateaza AFP.William Taylor, cel mai inalt diplomat al ambasadei americane la Kiev, a declarat sub juramant ca a aflat recent ca ambasadorul american la UE, Gordon Sondland, a facut aceasta declaratie la 26 iulie, la scurt timp dupa ce a discutat cu presedintele Trump.Un colaborator al lui Taylor, care i-a auzit pe cei doi oficiali discutand, l-a intrebat apoi pe Sondland ce parere are liderul de la Casa Alba despre Ucraina."Ambasadorul Sondland a raspuns ca presedintele Trump se interesa mai mult de ancheta asupra lui Biden", a declarat insarcinatul cu afaceri William Taylor.In cadrul aceleiasi audieri, Taylor a spus ca a fost creat un canal diplomatic "neoficial" cu Ucraina, care urmarea interese "impotriva obiectivelor pe termen lung ale politicii americane".Acest canal "neoficial", care opera in afara canalului oficial, era condus de avocatul personal al lui Donald Trump, Rudy Giuliani, a afirmat el.Diplomatul a reiterat de asemenea afirmatia ca i se pare "ciudat" ca un ajutor militar destinat Ucrainei poate fi "inghetat" in schimbul deschiderii de anchete asupra rivalilor lui Donald Trump.