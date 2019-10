Trump spune ca moartea liderului Statului Islamic este mai importanta decat a lui bin Laden

Ziare.

com

Trump a prezentat duminica, intr-un discurs catre natiune, la Casa Alba, detalii despre opratiunea din Siria in care a fost eliminat al-Baghdadi Locatarul Casei Albe recunoaste importanta mortii lui Osama bin Laden, insa el considera ca vestea mortii lui Abu Bakr al-Baghdadi este si mai importanta.Trump considera ca bin Laden a devenit un nume mondial in terorism la nivel global dupa atentele teroriste de la 11 septembrie 2001 in Statele Unite.Insa al-Baghdadi si-a facut un astfel de nume prin construirea "califatului" Statului Islamic.Trump a precizat ca analize ADN efectuate la fata locului atacului au condirmat ca al-Baghdadi a fost ucis in aceasta operatiune militara americana.Liderul american a precizat ca surparea tunelului in care Abu Bakr al-Baghdadi si-a detonat centura exploziva a ingreunat accesul la corpul acestuia. Insa americanii au inlaturat obstacolele si au putut, astfel, sa confirme identitatea liderului Statului Islamic.Trump a precizat ca participantii la operatiune "au adus parti din corp" cu ei, in pofida faptului ca "nu mai ramasese mare lucru" din cadavrul lui al-Baghdadi."Ei au ADN-ul sau. Mai mult decat voiau", a declarat locatarul Casei Albe.