Trump nu-si explica de ce a crescut numarul apelurilor de urgenta despre ingerarea de dezinfectant

Donald Trump a fost criticat de comunitatea medicala dupa ce a sugerat, saptamana trecuta, sa fie cercetat daca boala COVID-19 ar putea fi tratata prin injectarea de dezinfectant sau substanta asemanatoare in organism . Guvernatorii statelor Michigan si Maryland l-au invinuit pe presedinte pentru cresterea acestor apeluri de urgenta. Dar Trump a sustinut ca remarcile lui au fost sarcastice. In timpul conferintei de luni pe marginea COVID-19, un reporter a remarcat ca linia de urgenta a statului Maryland a fost asaltata de sute de apeluri in ultimele zile."Nu imi pot imagina de ce. Nu imi pot imagina asta", a spus Trump, trecand rapid mai departe.Intrebat daca isi asuma responsabilitatea pentru cresterea numarului acestor apeluri, el a replicat: "Nu, nu imi asum".Joia trecuta, Trump a spus: "Vad ca dezinfectantul il distruge intr-un minut. Un minut. Exista vreo cale sa putem face ceva asemanator, prin injectare sau aproape o curatare?".Vineri dupa-amiaza, Trump le-a spus jurnalistilor: "Adresam sarcastic o intrebare reporterilor ca voi, doar ca sa vad ce se va intampla".Luni, in timpul conferintei, Trump a mai fost intrebat daca va amana alegerile prezidentiale programate pentru luna noiembrie. "Nici macar nu m-am gandit sa schimb data alegerilor. De ce as face asta?".Fostul vicepresedinte Joe Biden, rivalul democrat al lui Trump, a precizat saptamana trecuta ca Trump probabil "va incerca sa amane cumva alegerile".Trump le-a spus reporterilor ca aceasta idee este "propaganda fabricata": "Abia astept alegerile astea".Specialistii au spus deja ca, daca un presedinte ar vrea sa schimbe data pentru alegeri, nu ar putea face asta - chiar si in cazul unei urgente - pentru ca data este stabilita de Congres.Donald Trump a mai fost intrebat daca un presedinte care a pierdut mai multi americani in 6 saptamani decat numarul celor care au murit in razboiul din Vietnam merita sa fie reales.El a raspuns ca administratia sa a facut o treaba "incredibila".Numarul de cazuri de COVID-19 confirmate in SUA este de aproximativ un milion, iar peste 55.000 de oameni au murit.