Trump spune ca Organizatia Mondiala a Sanatatii a "dat-o in bara" in gestionarea pandemiei

Liderul de la Casa Alba s-a facut astfel, aparent, ecoul criticilor in sensul ca OMS s-a bizuit in prea mare masura pe informatii din China, in faza initiala a epidemiei, noteaza DPA.Criticile din partea lui Trump vin pe de alta parte si pe fondul preocuparilor crescande legate de felul in care a gestionat insasi Casa Alba semnele initiale ca se apropie o pandemie, minimalizand uneori riscul ca SUA sa fie afectate.Totusi, Trump a blocat un mare numar de curse aeriene din China inca din ianuarie."OMS chiar a dat-o in bara. Dintr-un motiv sau altul, finantata in mare parte de Statele Unite, totusi foarte China-centrica. Vom analiza bine acest lucru", a transmis Trump pe Twitter."Din fericire am respins sfatul sau (al OMS) privind mentinerea deschisa a granitelor cu China la inceput. De ce ne-a facut o astfel de recomandare gresita?", a adaugat presedintele american.Mai devreme in acest an, Trump a laudat in mod repetat China pentru felul in care a gestionat epidemia cu noul coronavirus, care a avut originea in Wuhan.