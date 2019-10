Trump spune ca procedura de destituire care il ameninta este o "lovitura de stat"

Ziare.

"Ajung la concluzia ca ceea ce este pe cale sa se intample nu este o procedura de destituire, este o LOVITURA DE STAT care urmareste sa puna mana pe puterea poporului, pe votul sau, pe libertatile sale, pe al doilea amendament (al Constitutiei), pe religia sa, pe armata sa, pe zidul sau de la frontiera si pe drepturile ce i-au fost date de Dumnezeu in calitate de cetatean al Statelor Unite ale Americii!", a clamat presedintele SUA, transmite AFP.Democratii din Camera Reprezentantilor au initiat saptamana trecuta o ancheta in vederea declansarii unei proceduri de destituire a presedintelui. Ei ii reproseaza presedintelui Donald Trump ca i-ar fi cerut omologului sau ucrainean, Volodimir Zelenski, intr-o conversatie telefonica purtata in urma cu doua luni, sa il ancheteze pe fostul vice-presedinte Joe Biden, care se afla in prezent intr-o pozitie favorabila in cursa pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat la scrutinul prezidential din 2002.