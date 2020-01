Trump spune ca procesul de destituire e o farsa. Promite sa aduca in SUA sute de miliarde de dolari de la Davos

Ziare.

Intrebat de ziaristi la sosirea la Forumul economic mondial de ce nu se afla in capitala americana, el le-a spus: "Venim sa intalnim lideri mondiali, cei mai importanti oameni din lume, si sa raportam (in Statele Unite) afaceri economice formidabile". "Restul este doar o farsa" "Este aceeasi vanatoare de vrajitoare care dureaza de ani si, la drept vorbind, este rusinos", a adaugat Trump.In momentul in care elicopterul Marine One ateriza pe pista statiunii de ski elvetiene, participantii se adunasera deja la Centrul de congrese de la Davos pentru a asista la discursul foarte asteptat al lui Donald Trump in fata elitei politice si economice mondiale.La Washington , senatorii care il vor judeca urmeaza sa stabileasca marti regulile pentru continuarea procesului.In timp ce Forumul de la Davos se anunta dominat de problemele de clima, intr-un tweet in care isi anunta plecarea spre Elvetia presedintele american - aflat in campanie pentru realegerea sa - a preferat sa puna accent pe bilantul sau economic care face din SUA "numarul unu al universului"."In drum spre Davos, pentru a intalni lideri ai lumii si de afaceri si pentru a aduce sute de miliarde de dolari Statelor Unite", a scris el in postare.Aceasta este a doua participare a lui Donald Trump la Forumul economic de la Davos. El a mai participat in 2018 si, in pofida retoricii sale virulente impotriva liberului schimb, foarte apreciat la Davos, a fost totusi bine primit de lumea afacerilor, care aprecia la vremea respectiva politica sa fiscala generoasa pentru intreprinderi.