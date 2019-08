Trump il lauda pe Iohannis la Casa Alba: Este foarte respectat, a facut o treaba foarte buna in Romania

Ziare.

Intrebat de jurnalisti, la oportunitatile de imagini de la inceputul intalnirii, daca va veni in Romania, presedintele american a raspuns: "Mi-ar placea". Chestionat cu privire la moment, Donald Trump a spus doar ca subiectul va fi discutat.Presedintele american a fost intrebat si cu privire la vizele pentru romani, dar nu a dat un raspuns. A facut insa referire la relatiile dintre SUA si Romania."Multumesc foarte mult tuturor, sunt onorat sa fiu alaturi de Presedintele Romaniei, este foarte respectat, a facut o treaba foarte buna. Este un sezon politic in desfasurare in Romania, dar imi imaginez ca va descurcati foarte bine, pentru ca sunteti talentat, iubiti poporul, iar noi avem o relatie extraordinara cu Romania.Statele Unite si Romania au o relatie mai buna ca niciodata. Si vreau sa va multumesc pentru asta. Avem relatii comerciale foarte intense, afaceri in desfasurare, avem mult comert cu Romania si cu poporul sau talentat. Noi cumparam, ei cumpara. Si avem multi romani in Statele Unite, sunt oameni extraordinari, muncesc din greu si sunt oameni de succes", a declarat Donald Trump.Presedintele SUA a mai discutat cu Iohannis despre consolidarea parteneriatului cu Romania, prin intensificarea relatiilor bilaterale militare si comerciale, precum si prin sustinerea eforturilor de eliminare a vizelor pentru romani."Presedintele Donald Trump reitereaza si consolideaza parteneriatul Statelor Unite cu Romania. Donald Trump il intampina pe presedintele Klaus Iohannis la Casa Alba pentru a reafirma si a celebra puternicul parteneriat strategic dintre tarile noastre", a transmis marti seara Presedintia SUA intr-un comunicat postat pe site-ul institutiei."In anul 2019, Romania sarbatoreste 30 de ani de libertate si democratie si continua sa inregistreze mari progrese in depasirea mostenirii comunismului. Statele Unite si Romania au relatii din ce in ce mai intense in materie de securitate, energie, cooperare in domeniile nuclear civil si cibernetic, in avantajul ambelor tari.Cele doua tari vor continua sa colaboreze pentru a face fata provocarilor comune de securitate si a intensifica parteneriatul economic si energetic.Presedintele Trump intentioneaza sa intensifice legaturile bilaterale prin, in conformitate cu exigentele legislatiei americane", precizeaza Casa Alba.