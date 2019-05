Trump spune ca unele importuri auto reprezinta un pericol pentru securitatea nationala a SUA

Ziare.

com

Anuntul fara precedent referitor la importurile auto din unele dintre cele mai apropiate state aliate ale Statelor Unite a provocat o nemultumire mare a producatorilor de automobile, daelerilor si guvernelor straine, un document al Casei Albe sugerand ca administratia va solicita introducerea unor cote voluntare de export din partea partenerilor comerciali.Toyota Motor a anuntat in martie ca va investi 13 miliarde de dolari in operatiunile din Statele Unite, pana in 2021, si a apreciat ca decizia SUA "este un regres major pentru consumatorii americani, muncitori si industria auto".Comisarul pentru Comert al Uniunii Europene, Cecilia Malmstroem, a scris pe Twitter: "respingem in totalitate notiunea ca exporturile noastre auto sunt un pericol pentru securitatea nationala. UE este pregatita sa negocieze un acord comercial limitat, inclusiv pentru automobile, dar nu un acord ilegal pentru Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) ".Reglementarile OMC considera ca limitarea voluntara a exporturilor este ilegala, iar UE a anuntat in repetate randuri ca nu va accepta cote pentru exporturile auto.Decizia lui Trump evita deocamdata o noua escaladare dramatica a conflictelor comerciale ale administratiei sale cu restul lunii, care includ razboiul comercial cu China.Trump a continuat retorica prin care ataca importurile din UE."Au bariere comerciale. Nu vor produsele noastre agricole, nu vor masinile noastre. Trimit Mercedes-Benz-uri aici de parca ar fi prajituri. Trimit BMW-uri aici. Nu le taxam aproape deloc", a spus presedintele la o intalnire cu agenti imobiliari.Trump trebuia sa ia o decizie pana sambata, in baza recomandarilor Departamentului pentru Comert, in vederea protejarii industriei auto de importuri pe baza riscurilor de securitate nationala, cu tarife de pana la 25%.Producatorii auto au avertizat ca introducerea de tarife va costa sute de mii de locuri de munca si va creste semnificativ preturile auomobilelor, punand in pericol investiiile industriei pentru automobile autonome.Un grup care reprezinta producatori auto majori, intre care Daimler, Volkswagen, Honda Motor si Nissan Motor, a apreciat ca sugestiile ca unele importuri sunt un risc de securitate nationala sunt "absurde".Grupul a adaugat ca "nimeni din industrie nu a cerut tarife sau alte masuri protectioniste din partea guvernului".