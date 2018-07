Trump spune ca va candida la alegerile din 2020 si incalca protocolul regal facand publice detalii ale conversatiei cu regina Elisabeta a II-a

Ziare.

Intrebat de jurnalistul Piers Morgan daca va candida in 2020, Trump a raspuns: "Categoric intentionez. Se pare ca toata lumea vrea sa o fac".El a precizat ca nu vede vreun democrat care sa-l poata invinge: "Nu vad pe nimeni. Ii stiu pe toti si nu vad pe nimeni".Inainte de a parasi Marea Britanie pentru un summit in Finlanda cu presedintele rus Vladimir Putin, Trump a incalcat protocolul regal britanic facand publice detalii ale conversatiei pe care a avut-o cu regina Elisabeta a II-a despre complexitatea Brexitului.Intrebat daca a discutat cu regina despre Brexit atunci cand s-au intalnit la Castelul Windsor, vineri, Trump a spus: "Am discutat. A spus, si are dreptate, ca este o problema foarte complexa, cred ca nimeni nu s-a gandit cat de complexa va fi... Toata lumea se gandea 'Este simplu, suntem alaturi de ei sau nu, o sa vedem ce va fi'".El a laudat-o pe regina Marii Britanii. "Este o femeie incredibila, este foarte agera, este atat de frumoasa.. Cand spun frumoasa ma refera atat la interior, cat si la exterior. Aceasta este o femeie frumoasa. Este o persoana foarte speciala".Intrebat daca simte ca regina l-a placut, Donald Trump a raspuns: "Nu vreau sa vorbesc in numele ei, insa pot sa va spun ca mie mi-a placut de ea. De obicei, asta ajuta. Mi-a placut mult de ea".In ceea ce priveste intalnirea de luni cu Putin, Donald Trump a fost mai retinut. "Cred ca probabil ne putem intelege foarte bine. Cineva a intrebat: Sunteti prieteni sau inamici? Am spus: E prea curand sa spun. In acest moment spun ca suntem competitori, dar pentru SUA si sincer Marea Britanie si alte locuri este un lucru bun sa ne intelegem cu Rusia, China si toate celelalte locuri, nu este ceva rau. Este un lucru cu adevarat bun", a spus Trump.