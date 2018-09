Trump suspenda ajutorul financiar pentru spitalele palestiniene din Ierusalimul de Est

Ziare.

"Presedintele a ordonat trecerea in revista a ajutorului american pentru Autoritatea Palestiniana si in Cisiordania si Gaza, pentru a se asigura ca aceste fonduri sunt cheltuite in acord cu interesele nationale americane", a declarat sambata seara un responsabil al Departamentului de Stat de la Washington, citat de AFP."Consecinta a acestei treceri in revista, la solicitarea presedintelui, vom redirectiona aproape 25 de milioane de dolari initial prevazute pentru reteaua de spitale din Ierusalimul de Est. Aceste fonduri vor merge la proiecte prioritare in alta parte", a adaugat el.Organizatia pentru Eliberarea Palestinei (OEP) a denuntat un "santaj politic" mergand impotriva "decentei umane si moralitatii"."Suspendand fonduri vitale pentru spitalele din Ierusalimul de Est, ca spitalul Augusta Victoria si spitalul oftalmologic Sf. Ioan, guvernul american ameninta sa provoace instabilitate si sa dauneze grav miilor de pacienti palestinieni", a afirmat Hanan Ashrawi, o responsabila a OEP.Serviciile premierului palestinian au denuntat o "decizie rusinoasa".Administratia americana a anuntat deja ca nu va mai finanta Agentia ONU pentru refugiatii palestinieni (UNRWA), la o saptamana dupa ce a suspendat un ajutor de peste 200 milioane de dolari (170 de milioane de euro) pentru palestinieni.Presedintele american, Donald Trump, a declarat ca a luat aceste decizii pentru a-i forta pe palestinieni sa negocieze."Statele Unite le platesc sume enorme. Eu spun: 'Veti avea bani, dar nu va vom plati inainte de a incheia un acord. Daca nu ajungem la un acord, nu va dam bani", a declarat el in fata liderilor unor organizatii evreiesti din Washington. "Este lipsit de respect cand oamenii nu vin la masa (negocierilor) ", a remarcat Trump.Autoritatea Palestiniana a rupt toate contactele cu Washingtonul dupa recunoasterea de catre Donald Trump a Ierusalimului drept capitala a Israelului la inceputul lunii decembrie, iar, in prezent, neaga orice rol de mediator in procesul de pace pentru SUA.