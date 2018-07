Trump sustine ca Germania este "prizoniera" Moscovei

Ziare.

"Germania este in totalitate controlata de Rusia (...) Vor procura intre 60 si 70% din energia lor de la Rusia si un nou gazoduct, sa-mi spui daca asa ceva este adecvat pentru ca eu cred ca nu este", a declarat Trump la un mic-dejun oficial cu Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO."Este foarte trist ca Germania incheie acorduri masive pentru petrol si gaze cu Rusia (...) Se presupune ca noi (SUA) ar trebui sa va aparam de Rusia, insa ei platesc miliarde de dolari Rusiei si cred ca acest lucru este foarte nepotrivit", a mai afirmat liderul de la Casa Alba, potrivit site-ului cotidianului Financial Times."Cred ca este un lucru foarte rau pentru NATO si nu cred ca ar fi trebuit sa se intample si cred ca trebuie sa discutam cu Germania despre asta. In plus, Germania aloca doar putin peste 1 procent (din PIB pentru aparare) ... Si de asemenea cred ca acest lucru este nepotrivit", a adaugat Trump, vorbind alaturi de Stoltenberg.In ultimele zile, presedintele american Donald Trump a admonestat in repetate randuri tarile membre NATO pe tema contributiilor la organizatia de securitate.Membrii NATO si-au luat angajamentul de a aloca 2% din PIB apararii, obiectiv ce trebuie indeplinit pana in anul 2024.